[아시아경제 이관주 기자] 지와이커머스 지와이커머스 111820 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,465 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 지와이커머스, 중고차판매업체 뉴카카 34억에 인수[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일지와이커머스, 20억원 규모 유상증자 결정 close 는 중고 자동차 판매업체인 뉴카카와 수입식품 판매업체인 삼원트레이드 등 자회사 2곳을 흡수합병한다고 26일 공시했다. 합병기일은 4월1일이다. 회사 측은 "조직운영의 효율성을 도모하고 경영자원의 통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화해 회사 및 주주의 가치를 제고하고자 한다"고 합병 목적을 밝혔다.

