삼성바이오로직스는 지난해 4분기 영업이익 926억원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년대비 13.45% 감소한 것이다.

같은 기간 매출액은 전년 동기 대비 19.78% 늘어난 3753억원을 나타냈다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr