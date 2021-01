시민단체 "재산신고 누락·삼성 유착 의혹 박범계 사퇴해야"

[아시아경제 송승윤 기자] 시민 사회단체들이 박범계 법무부 장관 후보자의 상습 재산신고 누락 의혹을 제기하며 사퇴를 촉구했다.

경제정의실천시민연합(경실련)과 경제민주주의21은 26일 성명을 내고 "박 후보자는 여러 건의 공직자 윤리법 위반 혐의를 받고 있다"면서 "신고 누락이 단순 착오에 의한 것인지 고의적인 것인지는 정밀한 조사가 필요한 부분이지만 그 결과와 무관하게 법과 정의를 수호해야 할 법무부 장관 후보자로서 자격을 상실했다고 봐야 한다"고 밝혔다.

이들은 "박 후보자는 국정농단 사건 수사 과정에서 일명 '장충기 수첩'에 이름이 등장할 정도로 삼성과의 유착 가능성이 제기돼 온 인물"이라고도 주장했다.

시민단체들은 "법무부장관은 최근 실형을 선고받은 이재용 삼성전자 부회장에 대해 매우 다양한 측면에서 직접적이고 중대한 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있다"면서 "법무부 장관은 특별 사면을 건의하거나 가석방을 결정할 수 있는 권한을 가지고 있으며 이 부회장의 삼성 계열회사 취업 금지를 풀어 줄 수 있는 권한도 가지고 있다"고 말했다.

이어 "이런 점을 감안하면 법무부 장관은 삼성과의 관계에서 공정하고 투명한 의사결정을 할 수 있는 사람이어야 하나 박 후보자는 그런 사람이라고 볼 수 없다"면서 "이에 공정 경제와 재벌 개혁을 추구해 온 우리 시민단체들은 박 후보자의 장관 후보직 사퇴와 공직자 윤리법 위반 혐의에 대한 국회 공직자 위원회, 국회윤리위원회의 철저한 조사를 촉구한다"고 덧붙였다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr