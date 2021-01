총 예산 5400만 원, 2월부터 사업비 소진 시까지

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 도내 중소 수출기업을 대상으로 업체당 최대 200만원까지 수출 물류비를 지원한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 수출에 어려움을 겪고 있는 도내 중소 제조업체들의 부담을 완화하기 위한 것이다. 올해 총 지원액은 5400만원이다.

지원 대상은 도내 중소 제조업체로써 전년도 수출 실적이 5000만$ 이하인 업체이다.

신청 기간은 2월 1일부터 사업비 소진 시까지이며, ‘경상남도 해외 마케팅 사업지원시스템’을 통해 신청할 수 있다.

문의 사항은 경남도 중소벤처기업과 또는 한국무역협회 경남지역본부로 하면 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr