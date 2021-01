서울역희망지원센터, 코로나 확진자 발생 나흘간 비상운영…22명 자가격리

일주일 새 종사자 및 노숙인 5명 확진…4일 동안 시설 내 방역 조치

응급잠자리 이용희망 노숙인은 고시원 등 임시숙소 연계

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 서울역광장에 설치해 운영중인 노숙인시설 서울역 희망지원센터에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다수 발생해 26일부터 4일 동안 비상운영 체제로 운영한다고 밝혔다.

센터에서는 지난 1월 17일부터 25일까지 8일간 종사자 2명 및 노숙인 3명 등 총 5명의 확진자가 발생했다. 이로 인해 밀접접촉자가 다수 발생해 26일 8시 기준 현재 종사자 24명이 입원 또는 자가격리로 근무를 할 수 없는 상태다.

확진된 종사자과 노숙인의 정확한 감염경로는 아직 밝혀지지 않은 상태이며 현재 관할 보건소에서 역학조사 중이다.

이에 서울시는 방역당국과 협의하여 26일부터 29일까지 서울역희망지원센터 및 응급대피소 운영을 잠시 중단하기로 했다. 서울역희망지원센터가 임시 중단됨에 따라 샤워와 의류 등을 희망하는 노숙인은 다시서기종합지원센터와 브릿지종합지원센터 등 인근 시설의 서비스를 이용할 수 있도록 안내할 예정이다.

또한 서울역 응급대피소를 이용했던 노숙인에게는 고시원 등을 추가로 확보해 응급숙소를 제공하고 거리에서 지내는 노숙인은 주·야간 거리상담을 통해 구호물품을 지급하거나 건강상태를 살필 예정이다.

서울역 일대 거리상담은 시설종사자 2명을 제외한 주간 7명, 야간 11명의 상담원이 배치돼 정상적으로 운영되며 상담시 코로나19 검사 안내, 마스크 지급, 응급숙소 안내, 침낭·핫팩·의류 등 방한물품 지급 등이 이뤄진다.

비상운영 기간에도 노숙인 위기대응콜(1600-9582) 응대는 24시간 지속 추진할 계획이다. 위기대응콜로 접수된 구호조치 민원은 거리상담반이 현장에 출동하여 조치하거나, 시설 보호가 필요한 노숙인의 경우 서울역희망지원센터를 제외한 노숙인시설(종합지원센터 3개소, 일시보호시설 4개소, 영등포희망지원센터 1개소)로 연계하여 보호할 예정이다.

비상운영기간 동안 시설 내 방역조치와 함께 시설 종사자 및 이용자 코로나19 검사와 더불어 긴급 기능보강 등도 추진한다. 비상운영기간 방역당국과 협력해 역학조사를 통해 확진자나 밀접접촉자가 추가로 발생되면 입원 또는 생활치료센터 입소 이전까지 응급 격리 보호할 예정이다.

또한 무증상 확진자의 시설이용에 따른 운영중단을 최소화 하기 위해 서울역광장에 마련된 임시선별진료소 등을 통해 노숙인이 코로나19 검사를 받을 수 있도록 지속 안내하고 지원할 계획이다.

업무배제된 희망지원센터 종사자 14명이 복귀하는 30일 오전 9시부터 시설 운영은 정상적으로 이루어지며 노숙인들의 감염병 확산 방지를 위해 코로나19 검사 권유, 전신살균소독기 운영, 이용자 및 종사자 체온측정 등 방역조치를 철저히 운영할 예정이다.

김선순 서울시 복지정책실장은 “불특정 다수가 이용하는 서울역 희망지원센터에 안타깝게 확진자가 발생했으며 시설 종사자가 밀접접촉자 등으로 자가격리함에 따라 정상적인 운영이 어려운 상태”라며 “비상운영기간 동안 서울역일대 노숙인에 코로나19 검사를 적극 안내하고, 추가로 확인된 확진자나 밀접접촉자에 대해서는 입원치료 또는 생활치료센터 입소조치를 해 감염병 확산을 방지하겠다”고 밝혔다.

