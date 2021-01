할리스커피, 선물세트 3종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 할리스커피가 선물세트 3종을 출시했다고 26일 밝혔다.

선물세트는 '할리스커피'의 시그니처 메뉴를 담은 커피스틱과 감각적인 디자인으로 구성됐다. '마이 홈카페 에디션'은 취향에 따라 선택할 수 있도록 2종으로 출시됐다. '마이 홈카페 에디션Ⅰ'은 스카이블루 컬러의 머그세트와 시그니처 아메리카노 스틱(12개입)으로 구성됐다. '마이 홈카페 에디션Ⅱ'는 코코아 색상의 머그세트와 헤이즐넛 아메리카노 스틱(12개입)으로 구성됐다. 머그세트는 380ml 사이즈의 머그와 뚜껑,티스푼, 컵받침의 등의 구성이 특징이다. 가격은 2만8000원이다.

'올포유 홈카페 에디션'은 할리스커피의 인기 음료인 바닐라 딜라이트 커피스틱(10개입)과 투고 텀블러로 구성됐다. 텀블러는 600ml(20oz)의 넉넉한 용량으로 활용도가 높으며, 컵 텀블러 형태로 편리하게 사용할 수 있다. 가격은 2만6000원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr