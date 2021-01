[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 지난 25일 강진군청에서 이승옥 강진군수, 최영 광주은행 부행장, 관계자 등이 참석한 가운데 (재)강진군민장학재단에 장학금을 전달했다고 26일 밝혔다.

이번 전달식을 통해 광주은행은 1000만 원의 장학금을 전달했으며, 이는 강진군 교육 발전 및 지역인재 양성을 위해 쓰일 예정이다.

최영 광주은행 부행장은 “우리지역의 미래를 이끌어나갈 인재들이 마음껏 꿈을 키우고 설계해나갈 수 있도록 전남·광주 대표은행으로서 지역인재 양성을 위한 다양한 사회공헌활동에 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr