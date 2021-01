[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 26일 서울시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전담 병원으로 지정한 동부시립병원 의료진 300명에게 5000만원 상당의 방한용품과 위생용품을 전달했다고 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 방역을 위해 힘쓰고 있는 의료진들에게 응원의 메시지를 전하고, 어려운 시기를 함께 극복해 나가자는 취지로 마련됐다.

동부시립병원 강당에서 진행된 25일 전달식에서는 구스다운 패딩, 코트 등 방한용품과 손소독제 등 지원 물품이 전해졌다.

롯데홈쇼핑 관계자는 "코로나19 방역을 위해 힘쓰고 계신 의료진들께 감사의 마음과 응원의 메시지를 전하기 위해 방한용품을 전달하게 됐다”며 “앞으로도 지역사회를 비롯해 코로나19로 고생하시는 분들을 위해 실질적인 지원을 이어나갈 것”이라고 말했다.

