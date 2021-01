[아시아경제 이민지 기자] 제테마 제테마 216080 | 코스닥 증권정보 현재가 22,050 전일대비 550 등락률 +2.56% 거래량 197,686 전일가 21,500 2021.01.25 14:31 장중(20분지연) 관련기사 제테마, 배지 조성물 관련 국내 특허권 취득제테마, 74억원 규모 필러 생산설비 투자 결정코로나19에 韓거래소 코스닥기업 투자유치 설명회도 온라인으로 close 는 20억2000만원 규모로 의약품·의료기기 공급 계약을 비티코스메디칼과 체결했다고 25일 공시했다. 이는 지난 2019년 말 매출액 대비 15.2%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr