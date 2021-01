경남사회서비스원, 코로나19로 생긴 돌봄공백 채운다

가족확진, 자가격리 노인 등 취약계층 및 복지시설 대상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 사회서비스원이 코로나19로 인한 돌봄 공백을 해소하기 위해 ‘긴급·틈새 돌봄서비스’를 제공한다.

‘긴급·틈새 돌봄서비스’는 긴급돌봄서비스와 의료기관 돌봄 인력모집·교육사업 등 총 2가지 돌봄서비스다.

긴급돌봄서비스 제공 대상은 코로나19 확진 또는 밀접접촉자로 가정에 자가 격리된 취약계층, 코로나19 확산으로 기존 돌봄서비스가 중단된 아동·노인·장애인, 종사자의 코로나19 확진으로 돌봄 인력이 부족해진 사회복지시설이 해당한다.

돌봄 인력이 자가격리자 또는 확진자와 함께 생활하면서 1일 4회 체온 체크 등 건강케어 및 식사 지원, 기저귀 케어 등 일상생활 캐어 등 전반적 서비스를 제공한다.

한편 도는 지난해 12월에도 자가격리 중인 치매 노인 가정에 돌봄 인력을 파견해 격리해제일까지 돌봄서비스를 제공한 바 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr