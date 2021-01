김진욱 초대 고위공직자범죄수사처장이 25일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 현충탑 참배를 마친 후 방명록을 작성했다. 김진욱 공수처장은 방명록에 '1996년부터 시작된 부패일소와 공정한 수사에 대한 역사적 과제 국민의 신뢰를 받는 인권친화적 수사기구 이룩함으로써 완수하겠습니다'라고 적었다./김현민 기자 kimhyun81@

