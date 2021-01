[클릭 e종목]KT&G, 저평가 매수로 대응 ‘목표주가 유지’

[아시아경제 이선애 기자] DB금융투자는 25일 KT&G에 대해 시장에서 소외되고 있지만 성장 가능성을 고려하면 저평가된 상황으로 매수 의견 및 목표주가 12만4000원을 유지한다고 밝혔다.

KT&G의 2020년 4분기 연결 기준 매출액은 중동 수출 증가, 미국 법인 실적 개선, 부동산 매출 증가 등으로 15.4% 증가한 1조3831억원을 기록할 것으로 추정한다. 영업이익은 39.4% 증가한 3524억원으로 시장 기대치를 10.3% 상회하는 실적 개선세를 기록할 것으로 추정한다. 내수 담배 시장점유율은 64.8%로 전년 동기 대비 0.7%pt 상승할 것으로 추정하며 냄새 저감담배 등 지속적인 궐련 담배 신제품 출시에 따라 추가 상승이 가능할 것 으로 전망한다. 4분기 중동 수출 재개에 수출 판매량이 60%이상 증가할 것으로 추정하며 미국 법인 역시 판매망 확충과 공격적인 마케팅 효과로 높은 매출 성장세를 기록할 것으로 전망한다.

올해 실적 전망도 밝다. 부동산 매출 등 일시적 요인을 제외하고도 내수 담배와 수출 시장에서의 의미있는 실적 회복세가 지속되고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향이 약화되는 2021년 담배 및 홍삼사업의 실적 회복이 기대되며 전자담배 시장에서의 해외진출 관련 긍정적인 소식이 예상된다.

차재헌 DB금융투자 연구원은 "성장주에 대한 기대감으로 시장에서 소외되고 있지만 지속 가능한 자기자본이익률(ROE)과 2021년 추가적인 실적 개선 가능성, 높아지는 배당 수익률(5.9% 추정), 해외 시장에서의 성장 가능성 등을 고려할 때 저평가됐다"면서 "현재 주가 수준에서 지속적인 매수 관점에서의 대응을 추천한다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr