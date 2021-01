당국, 코로나 회복 환자 40명 중 7명 폐섬유화 증상

[아시아경제 이정윤 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 후 회복한 환자 가운데 상당수는 폐가 딱딱해지고 기능이 떨어지는 폐섬유화 증상을 앓는 것으로 분석됐다.

23일 중앙방역대책본부에 따르면 국립보건연구원과 국립중앙의료원이 성인 코로나19 회복 환자 40명을 대상으로 진행 중인 공동연구 결과 7명(17.5%)에게서 폐섬유화 증상이 나타났다. 권준욱 중앙방역대책본부 제2본부장은 폐섬유화는 모두 40대 이상에서 확인됐다고 밝혔다.

방역당국은 코로나19 회복 성인 환자를 대상으로 3개월마다 검진·설문조사를 벌여 시간 경과에 따라 어떤 후유증이 나타나는지 연구하고 있다. 지난 14일 발표한 중간 결과에 따르면 회복 환자 중 일부에서 폐기능이 저하 후유증이 나타났고 대체로 시간이 흐르면서 회복되는 양상을 보였다. 폐섬유화는 6개월이 지난 시점에서 발생한 것으로 조사됐다.

또 회복 후 3개월이 지난 시점에선 탈모, 숨이 차는 증상 등의 후유증이 나타나는 비율이 높고 6개월이 지난 시점에는 피로감이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있는 것으로 분석됐다.

권 부본부장은 "연구 내용을 더 정교하게 분석·정리 중"이라며 구체적인 연구 내용을 발표할 계획이라고 했다.

