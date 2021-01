[아시아경제 이정윤 기자] ▲금상균씨 별세, 금원경(KB증권 강북지역본부장) 부친상=23일 신촌세브란스병원 장례식장 17호실, 발인 25일. 02-2227-7590

