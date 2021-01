함양군 "올해 국·도비 1900억 확보 총력" … 신규 43건 포함 112개 사업 보고회

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 22일 군청 대회의실에서 서춘수 군수 주재로 부군수, 담당관·과·소장, 담당 주사 등 50여 명이 참석한 가운데 2022년도 국·도비 사업 발굴보고회를 개최했다.

함양군의 2022년도 국·도비 사업은 신규 43건 포함 112개에 1900억원에 달한다.

주요 사업으로는 ▲선비문화 유산 풍류 관광지구 조성사업(180억원) ▲백연유원지 조성사업(183억원) ▲함양스포츠단지 조성사업(2단계)(188억원) ▲한남 자연재해 위험지구 정비사업(338억원) ▲지리산가는길 정비사업(352억원) 등이다.

함양군은 사업별로 관련 경남도와 중앙부처를 집중적으로 방문, 사업의 당위성을 설명하고 군의 주요 사업이 최대한 정부예산에 반영될 수 있도록 총력을 다할 계획이다.

서춘수 군수는 "이제는 감염병 예방과 동시에 침체한 지역경제를 살리고, 2021년 산삼 항노화 엑스포 이후 함양의 새로운 도약을 준비하기 위한 준비 태세를 갖춰야 할 때"라며 "발굴된 신규사업과 공모사업 등 국도비 예산확보에 행정력을 집중해 선제적으로 대응해야 한다"고 강조했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr