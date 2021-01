"복수의결권제도, 벤처기업 R&D 투자 증대시킬 것"

중기硏, 벤처기업 복수의결권제도 도입이 미칠 영향 분석결과 발표

[아시아경제 김철현 기자] 복수의결권제도 도입이 벤처기업의 연구개발(R&D) 투자활동을 증대시킬 수 있다는 분석 결과가 나왔다. 24일 중소기업연구원은 '복수의결권제도 도입이 벤처기업 연구개발투자에 미칠 영향 분석' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

한국기업데이터(KED)의 1만4179개 벤처기업을 대상으로 '일반화성향점수매칭' 방법을 통해 분석한 결과 벤처기업 대주주 지분율이 30~50%인 구간에서 추가적인 지분율 1%포인트 상승은 벤처기업 R&D 투자액을 최대 540만원(39%→40% 변화시)까지 증가시키는 것으로 나타났다.

이는 벤처기업의 R&D 투자 확대가 기업성장을 촉진한다고 가정할 때, 의사결정 권한의 변화가 민감한 지분율 구간에서 대주주의 안정적인 지분율 유지 및 강화는 기업의 R&D 활동을 촉진시킬 수 있으며 이를 통해 벤처기업의 성장 가능성을 높일 수 있음을 시사한다고 중소기업연구원은 설명했다.

김상신 연구위원은 "지분율 요건을 갖춘 비상장 벤처기업을 대상으로 추진하고 있는 중소벤처기업부의 복수의결권제도 도입은, 벤처기업이 경영권 희석 우려 없이 대규모 투자 유치를 활성화한다는 입법목적과 더불어 벤처기업의 경영권 안정을 통해 연구개발투자를 활성화시키는 목적 또한 일정부분 달성 가능할 것"이라고 했다.

