모델 한혜진이 8등신 몸매를 과시했다.

한혜진은 최근 자신의 인스타그램에 "진짜 낼부턴 정신차리고 열심히 좀 하자구!"라는 글과 함께 한장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 한혜진은 운동복 차림으로 선명한 복근과 함께 모델 출신다운 놀라운 비율을 과시해 눈길을 끌었다.

