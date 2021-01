김이나에게 작사 배운다…네이버 '마스터클래스' 출시

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 지식 상담 플랫폼 '지식인(지식iN) 엑스퍼트'에 각 분야 전문가들로부터 직접 배울 수 있는 '마스터클래스'를 선보인다고 22일 밝혔다.

이를위해 네이버는 온라인 클래스 서비스 '바이블'과 제휴를 맺었다.

김이나 작사가의 작사 클래스, 정샘물의 메이크업 클래스, 정성화의 뮤지컬 클래스, 박찬암의 화이트해커 입문 클래스, 이용대의 배드민턴 클래스 등 전문가 6명의 강의를 주문형 비디오(VOD)로 만날 수 있다.

서비스 출시를 맞아 엑스퍼트 별로 선착순 1000명에게 5000원 할인쿠폰을 주는 행사를 마련한다.

네이버는 '바이블'의 클래스 콘텐츠를 엑스퍼트와 꾸준히 연계해 차별화된 콘텐츠를 확대해나간다는 계획이다.

현재 지식인 엑스퍼트에서 수강할 수 있는 클래스 상품은 6700개에 달하고 비즈니스, 운동, 취미 등 분야도 다양하다. 1대1 라이브 클래스, VOD 클래스 등 강의 형태도 자유롭게 선택할 수 있다. 상반기 중에는 여러 명이 함께 수강할 수 있는 '그룹 클래스'도 추가될 예정이다.

지식인 서비스를 이끌고 있는 강춘식 리더는 "앞으로도 사용자는 더욱 쉽고 편리하게 비대면 수업을 받고, 더욱 다양한 분야의 전문가가 자신의 지식과 경험을 온라인으로 비즈니스화할 수 있도록 클래스 서비스를 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

