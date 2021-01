아성다이소, 마블 제품 시리즈 시즌3 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 22일 마블 시즌2 이후 1년여 만에 ‘마블 제품 시리즈 시즌3’를 출시한다고 밝혔다.

이번 마블 제품 시리즈 시즌3는 마블 유니버스 마니아세대인 20·40세대를 주요 타깃으로 사무용품, 패션용품, 차량용품 등 총 30여종을 출시했다. 마블시리즈는 2019년 5월 처음 출시됐고, 같은 해 12월에 마블 시즌 2가 나왔다.

‘마블 2단 서랍장’과 ‘마블 펜꽂이’는 책상 위를 깔끔하게 정리하는 데 도움을 주고, 마블 캐릭터가 디자인되어 책상 위를 새로운 느낌 준다. ‘마블 벽시계’와 ‘마블 쿠션발매트’도 마블로고와 캐릭터가 그려져 있어, 세트로 구매해 공간을 연출할 수 있다. ‘마블 메모리폼목쿠션’은 목쿠션에 메모리폼이 들어가 있어 운전 시 시트에 장착해 사용이 가능하고 사무실 의자에도 사용하기 적당하다.

‘마블 에코백’은 모노톤 색깔의 에코백에 아이언맨, 캡틴마블 등의 캐릭터를 디자인했고 어깨끈과 손잡이 끈이 같이 달려있어 휴대하기 편하게 출시했다. ‘알루미늄 명함케이스’는 저렴한 가격에 명함케이스 용도뿐만 아니라 카드지갑으로도 사용할 수 있다. ‘마블 모형키홀더’와 ‘마블 접이식 핀뱃지’는 귀여운 디자인으로 가방, 에코백 등 여러 곳에 연출할 수 있다.

아성다이소 관계자는 “고객들의 성원에 힘입어 1년여 만에 마블시리즈가 마블 제품 시리즈 시즌3로 돌아왔다”며 “앞으로도 쇼핑의 즐거움을 줄 수 있는 다양한 시리즈 상품을 계속 출시할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr