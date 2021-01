LF 보리보리, 육아 베스트상품 기획전 진행

[아시아경제 이승진 기자] LF 계열사 트라이씨클의 유아동 전문몰 보리보리가 설을 앞두고 사회적 거리두기로 인해 달라진 명절 풍경을 대비한 육아 베스트상품 기획전을 진행한다.

보리보리는 31일까지 '육아상점' 기획전을 열고 유아 식품, 카시트 및 차량용 안전용품, 스킨케어 제품 등 100여 개의 상품을 선보인다. 이번 기획전은 설 연휴 기간 고향 방문 또는 가정 내 머무름을 택한 어린 자녀가 있는 고객을 위한 필수 아이템을 선별했다.

먼저 유아 자녀를 둔 부모가 장소에 구애 받지 않고 건강한 음식을 간편히 제공할 수 있고, 집 안에서도 여유로운 연휴를 보낼 수 있도록 간편 이유식 및 반찬들이 준비됐다.

베베쿡의 '처음먹는' 시리즈를 비롯해 짱죽의 이유식과 루솔의 프리미엄 반찬 및 영양 간식들을 8000원대부터 5만 원대까지 다양한 가격대로 만나볼 수 있다.

불가피하게 고향을 방문하는 가정이라면 아이의 안전과 편의를 위한 차량 용품은 필수다.

토드비와 페도라는 총 29종의 카시트를 최대 5% 추가 할인하며 4만 원대 주니어 카시트부터 30만 원대까지 다양한 구성으로 소비자의 선택권을 넓혔다.

쁘리엘르와 엘츠는 인형 모양의 안전벨트 쿠션 8종과 자외선을 막아줄 햇빛 가리개 등 차량용 안전용품 19종을 1만 원대의 합리적인 가격으로 판매한다.

또한 무스텔라와 그린핑거, 닥터바이오 등 스킨케어 브랜드는 겨울철 차가운 바람에 쉽게 건조해지는 아기 피부를 위해 수분크림, 멀티밤, 로션 등 25개 제품을 선보인다.

이화정 보리보리 사업부 상무는 "명절 귀향길에 불가피하게 나서는 가정이나 연휴 기간 가정에서 휴식을 취하는 고객들을 위해 1월 육아상점을 기획했다"며 "이번 기획전을 통해 필요한 상품을 구입하시고 아이의 건강과 연휴의 여유를 동시에 누리는 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr