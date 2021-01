금태섭 "친구 황희, 우리쪽 입장이라며 공수처법 기권 사과 요구"

"경력 없는 친문 의원이 문체부 장관 후보자 지명될지 상상이나 했을까"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원이 황희 문화체육관광부 장관 후보자에 대해 21일 "문재인 정부가 출범할 때, 정권 4년 차에 다른 부서도 아닌 문체부 장관 후보자로 아무런 관련 경력도 없는 친문(親文) 의원이 지명될 것을 누가 상상이나 했을까"라고 비판했다.

금 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "다른 부처에도 '영혼이 있는' 장관이 있는지 지극히 의문이다. 과거와 뭐가 다른지 정말 모르겠다"며 이같이 말했다.

그는 황 후보자에 대해 "두루두루 원만한 편"이라며 "'친문 의원'이라는 꼬리표가 붙어 다니지만, 밖으로 표를 내는 일은 별로 없었다. 동갑이어서 친구처럼 잘 지냈다"고 말문을 열었다.

이어 "그러나 개인의 성격만으로 모든 것이 결정되지는 않는다. 지난 총선을 앞두고 한창 공천이 진행되던 시기의 일"이라며 "우리 지역구는 정봉주가 온다, 김남국이 온다, 유독 말이 많았다"고 회상했다.

금 전 의원은 "복수의 공천신청자가 있던 현역의원 지역구 중 유일하게 당에서 추가 공천신청을 받아서 신경이 쓰이던 중에 황 의원이 전화를 해왔다"며 "공수처(고위공직자범죄수사처) 표결에서 기권한 일에 대해서 공개적으로 사과를 하면 어떻겠느냐는 것이었다"고 적었다.

그는 "친구처럼 지내던 사이니까 얼마든지 그런 얘기를 할 수 있다고 생각했다. 나도 가볍게 받아들이고 무슨 원칙론을 펴기보다는 '야, 공천을 앞두고 내가 그걸 사과하면 당에서 강요해서 한 거로 보일 텐데 당에도 안 좋고, 나도 모양이 안 좋지'라고 대답을 하고 전화를 끊으려고 했다"며 "그때 황 의원은 정색하고 '이건 내가 친구로서 하는 충고가 아니라 우리 쪽에서 정리해서 전달하는 입장이야. 네 답변은 사과하지 않겠다는 것이냐?'고 말했다"고 설명했다.

금 전 의원은 "평소와 달리 공식적으로 확인하듯이 묻는 어조에 놀랐지만 내색하지 않고 그냥 사과하지 않겠다고 다시 대답한 후 전화를 끊었다"며 "황 의원이 얘기했던 '우리 쪽'이 정확히 누구를 가리킨 것인지는 지금도 모른다. 그쪽의 '입장을 정리'하는 과정에서 황 의원이 어떤 역할을 했는지도 모른다"고 했다.

이어 "그 이후 나는 당으로부터 여러 경로를 통해서 공수처 표결에 대해 공개적으로 사과하면 공천 문제를 '정리해주겠다'는 얘기를 들었다. 물론 단호하게 거절했다"며 "그때부터 나는 황 의원을 '그쪽의 정리된 입장을 전달하는 사람'쯤으로 인식하고 있다"고 비꼬았다.

그러면서 그는 "장관 후보자가 반드시 그 분야에 정통하거나 관련 경력이 있어야 한다고 여기지는 않는다. 행정 경험이 있거나 탁월한 정치력으로 오래된 문제를 해결할 수도 있다"며 "그러나 문체부 업무와 관련해서 우리에게는 '블랙리스트'로 상징되는 편 가르기의 아픈 상처가 있다. 광장에서 촛불을 든 시민들의 마음은, '이번에는 우리 편에 유리한 블랙리스트를 만들어보자' 같은 것이 아니었다. 문화예술계가 정권의 향방에 영향받지 않고 자유로운 분위기를 누려야 한다는 당연한 요구가 있었을 것이다. 이런 배경을 생각해볼 때 문체부의 수장 자리에 한쪽의 입장을 전달하는 역할을 하던 분이 오는 것이 과연 바람직한 것일까"라고 반문했다.

금 전 의원은 "문 정부가 들어설 때 가졌던 기대가 정말 많이 무너진다. 특히 인사 문제가 그렇다"며 "훌륭한 사람들이 기피해서 어쩔 수 없다는 변명을 하지만, 왜 그분들이 기피하는지 생각해봤을까"라고 꼬집었다.

이어 "장관이 소신을 가지고 원칙에 따라 일을 할 수 있는 분위기를 만들었다면 과연 후보를 찾기가 어려웠을까. 사람들이 탄핵 이후 들어서는 정부에 바랐던 것은 공정하고 원칙에 따르는 행정, 공무원이 소신을 가지고 일할 수 있는 풍토, 다양한 배경과 생각을 가진 사람들이 자유롭게 토론을 벌이는 문화, 이런 것이었다"며 "그러나 이 정부는 초기부터 '청와대 정부'라는 비판을 받기 시작하더니 끝까지 독선을 고치지 못한다"고 일갈했다.

앞서 문 대통령은 전날 외교부와 문체부·중소벤처기업부 등 3개 부처에 대한 개각을 단행했다.

문체부 장관 후보자는 황희 민주당 의원이 내정됐다. 외교부 장관 후보자는 정의용 대통령 외교안보특별보좌관, 중기부 장관 후보자에 권칠승 민주당 의원을 각각 지명했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr