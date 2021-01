경기도, 신준영 신임 평화협력국장 임명

[아시아경제 라영철 기자]

경기도는 "신임 평화협력국장에 신준영 사단법인 남북역사학자협의회 사무국장을 임명했다"고 22일 밝혔다.

신임 신준영 평화협력국장은 연세대학교 정치외교학과를 졸업하고 ㈜월간말 북한담당기자, ㈜민족이십일 편집국장, (사)남북학술교류협회 사무국장, (사)남북역사학자협의회 사무국장을 지낸 바 있는 북한 관련 전문가로 알려졌다.

신 협력국장은 구체적인 평화협력 정책 개발과 평화기반조성, 남북교류 협력, DMZ의 보전과 개발, 국제평화협력에 관한 사항을 담당하며 지방정부 차원에서 한반도 평화 기반을 다지는 역할을 하게 된다.

신 국장은 "비군사·비정치적 분야의 사업을 적극 발굴해 남북교류 협력의 물꼬를 트는 데 적극 힘쓰겠다"고 포부를 밝혔다.

한편, 평화협력국은 올해 지속가능한 남북교류 협력사업을 추진하는 한편, 한강하구 남북공동 수역의 평화적 활용과 DMZ 평화적 활용을 위한 종합계획 수립, 렛츠 디엠지(‘Let's DMZ) 사업 등을 추진할 계획이다.

경기북부=라영철 기자