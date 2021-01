[오늘날씨] 출근길 비 그치고 기온 올라 포근

[아시아경제 김봉주 기자] 22일인 금요일은 전국 기온이 차차 올라 포근해지겠다.

기상청은 "이날 따뜻한 남서풍의 영향으로 강원영서를 제외한 전국 대부분 지역이 영상권에 들겠다"고 밝혔다.

낮 최고기온도 전국 대부분 지역에서 5도 이상으로 올라 평년(최고기온 0~7도)보다 4~8도 높겠다.

또 이날은 새벽까지 내린 비로 인해 지표 부근이 습하겠다.

전날 내리던 비는 이날 새벽 3시부터 아침 9시 사이에 대부분 그치고, 경남권 동부는 오후 12시께 비가 잦아들겠다.

기온이 낮은 강원영서 지역에 눈이 내리는 곳이 있겠고, 경기북부는 이날 새벽 비가 눈으로 바뀌어 내리기도 하겠다.

강수량은 △충남권, 전라권, 경남권, 제주도 5~20㎜ △수도권, 강원내륙과 산지, 충북, 경북권내륙, 서해5도 5㎜ 내외 △강원동해안, 경북동해안, 울릉도·독도 1㎜ 내외로 예상된다.

예상 적설량은 강원산지 1~5㎝다.

이날 지역별 아침 최저기온은 △서울 3도 △춘천 0도 △강릉 5도 △대전 3도 △청주 2도 △대구 3도 △광주 7도 △전주 6도 △부산 9도 △제주 12도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 9도 △춘천 9도 △강릉 10도 △대전 10도 △청주 9도 △대구 12도 △광주 12도 △전주 12도 △부산 13도 △제주 13도 등이다.

미세먼지 농도는 '좋음'~'보통'이겠으나, 경기남부 등 일부 수도권 지역은 국외 미세먼지 유입과 국내 미세먼지 축적으로 '나쁨' 수준이겠다.

기상청은 "기온이 떨어지면서 약한 이슬비와 함께 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고, 특히 기온이 영하로 떨어지는 일부 경기동부와 강원내륙과 산지, 충북북부, 경북내륙에는 도로살얼음이 생기는 곳이 많겠으니 출근길 교통안전에 각별히 유의하기 바란다"고 당부했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr