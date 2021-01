◇일반고위직공무원 전보

▶통계데이터허브국장 안형준

◇과장급 전보

▶기획재정담당관 이두원 ▶통계데이터기획과장 박상영 ▶물가동향과장 이정현

