"정치적 해석은 조금 아쉽다"…'방역 꼴등' 발언 강원래, 與 지지자들 비난에 결국 사과

지지자들 "장애가 하체에만 있는 게 아니네" 원색적 비난

강원래 "자영업자 고충에 감정 격해져서…심려끼쳐 죄송"

[아시아경제 김봉주 기자] 클론 출신 가수 강원래가 'K팝은 최고지만 방역은 꼴등'이라고 발언했다가 여권 지지자들의 비난을 받고 결국 사과문을 올렸다.

강원래는 21일 자신의 인스타그램을 통해 "대한민국 국민과 방역에 열심히 노력해준 관계자, 의료진들에게 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "자영업자들의 고충을 이야기하다보니 감정이 격해져 '방역 정책이 꼴등'이라고 표현을 썼다. 사과드리며 앞으로 좀더 보상이 있는 방역대책에 대해서 기대하겠다"고 밝혔다.

이어 "저는 정치인도 아니고 특정 정당을 지지하는 자리도 아니었는데, 정치적으로 해석되어 조금 아쉽다"고 했다.

문제가 된 발언은 전날 안철수 국민의당 대표가 서울 이태원에서 진행한 상인 간담회 자리에서 나왔다.

이태원에서 주점을 운영하는 강원래는 "K팝이 세계 최고, 빌보드 차트에서 1위를 하고 있는데 대한민국 방역은 전 세계에서 꼴등인 것 같다"며 정부의 방역기준이 형평성이 없다고 비판했다.

이어 "유흥업이라는 것 하나 때문에 '물 마시고 노는 건 괜찮고 술 마시고 노는 건 안된다'라는 식으로 도덕적 잣대를 들이댄다. 여기 업소들이 대부분 저녁 8~9시 문 여는 곳이 많은데, '저녁 9시까지 영업하라'고 하면 (영업정지나 마찬가지)"라고 했다.

그러면서 "여기 빈 가게만 봐도 마음이 미어진다. '너희가 알아서 해야지' 이게 할 말은 아닌 것 같다"고 밝혔다.

해당 발언이 알려지자 일부 여권 지지자들은 "장애가 하체에만 있는 게 아니네" "K방역 덕분에 당신이 살아있는 거라 생각은 안 하나보다" "다리가 멈췄다고 머리까진 멈추진 말아야지"등의 댓글로 강원래의 장애를 조롱한 인신공격까지 하며 노골적으로 비난했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr