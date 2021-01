합천군-위더스제약, '2021 설날장사씨름대회' 개막

합천체육관에서 2월 10일부터 16일까지 6일간 펼칠 예정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 대한씨름협회와 합천군은 협약 조인식을 하고 위더스제약 '2021 설날장사씨름대회'를 2월 10일부터 16일까지 6일간 합천체육관에서 개최한다고 21일 밝혔다.

대한씨름협회가 주최하고 합천군과 합천군체육회가 공동 주관하는 이번 대회는 남자부(태백, 금강, 한라, 백두급), 여자부(매화, 국화, 무궁화), 여자부 단체전 등 30개 팀, 200여 명의 선수가 참여한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 스포츠 관람 인원은 현행 거리두기 2단계 기준인 10% 이내의 최소인원(100명)으로 참여시킬 예정이다.

참가선수단과 대회 관계자는 대회전 코로나19 검사를 받은 뒤 음성확인서를 제출해야 한다.

경기장 출입 시 체온측정, 문진표 작성 등 방역지침에 따라 체계적인 관리와 예방조치를 시행할 예정이다.

모든 경기는 KBS한국방송(1TV), KBS N(KBSN SPORTS 채널)을 통해 전국에 생방송 중계되며, 대한씨름협회 공식 유튜브 등 SNS를 통해서 중계된다.

