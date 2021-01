과기정통부, 신(新)한류 이끌 방송·미디어 콘텐츠에 200억대 지원

[아시아경제 구은모 기자] 정부가 5G가 확산되고 비대면이 일상이 되면서 확대된 콘텐츠 수요에 대응하기 위해 200억원대 방송·미디어 콘텐츠 제작 지원에 나선다.

과학기술정보통신부는 오는 22일부터 국내 방송·미디어 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 2021년도 제작지원사업을 공고한다고 21일 밝혔다. 이번 지원사업은 방송프로그램 제작지원 사업과 차세대방송 성장기반 조성 사업으로 분류되며 지원규모도 지난해 189억원에서 212억원으로 확대 편성됐다.

올해 방송프로그램 제작지원 사업은 온라인동영상서비스(OTT) 특화 신유형 부문을 신설해 OTT 유통에 적합한 숏폼(짧은 영상)과 크로스미디어 콘텐츠 제작지원을 확대한다. 지원금은 지난해 34억원에서 올해 51억원으로 확대됐다.

이외에도 해외투자유치 및 판매를 위한 해외진출형, 다큐멘터리·교양물 등을 지원하는 공익형, 협정체결국(38개)과의 공동제작을 지원하는 방송통신협력협정이행 등 총 4개 부문에 대해 총 154억원 규모로 지원할 예정이다.

차세대방송 성장기반 조성 사업에서는 국내 우수 콘텐츠 지식재산권(IP) 확보를 위한 신한류 프리미엄 콘텐츠 부문을 신설해 국제적 반향을 일으킬 수 있는 고품질 대형 프로젝트를 지원할 예정이다. 프로젝트당 연간 최대지원금은 10억원으로 최대 3년간 보장한다는 계획이다.

또한 다양한 장르의 4K·8K 콘텐츠를 지원하는 초고화질 콘텐츠와 정보통신기술(ICT) 혁신기술을 활용하는 창의적 기획의 실험도전형 콘텐츠까지 총 3개 부문에 대해 57억5000만원 규모로 지원한다.

오용수 과기정통부 방송진흥정책관은 “작년에도 해당 사업을 통해 지원작 <녹턴>이 모스크바 국제영화제에서 다큐부문 최우수상을 수상하는 등 국내 방송콘텐츠의 우수성을 확인하는 성과를 거뒀다”며 “올해는 코로나19 영향과 신기술 확산으로 크게 변화된 환경에서 국제 경쟁력을 갖춘 신유형의 콘텐츠들이 다수 육성돼 세계무대에서 신한류를 이끌 것으로 기대한다”고 말했다.

올해 제작지원 사업의 사업설명회는 다음달 1일 유튜브와 카카오TV 등 온라인 비대면 플랫폼을 통해 진행되며, 다음달 15일부터 e-나라도움 시스템을 통해 접수가 가능하다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr