與 “택배노동자 과로 방지 대책 뿌리내려야”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 21일 택배 노동자 과로대책 사회적 합의기구 합의문을 발표하며 “과로방지 대책이 현실에 뿌리내려야 한다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 합의문 발표식에서 “오늘 합의로 모든 문제가 해결되지는 않는다. 이제 시작이다”라며 “합의를 토대로 살을 붙이고 현실에 뿌리내리도록 보강하는 노력을 계속해야 한다”고 밝혔다.

그는 “오늘은 택배노동자 과로 가운데 가장 큰 원인으로 지목된 분류작업을 어떻게 정리할 건가, 적정작업 범위와 조건을 어떻게 할 건가, 거래구조 개선과 요금 문제 등에 대한 원칙적 합의가 이뤄졌다”며 “민주당 민생연석회의와 사회적 합의기구가 계속 노력해주길 바란다”고 당부했다.

당 을지로위원회 위원장인 진성준 의원도 “택배노동자들이 억울하게 희생당하는 일이 없도록 하겠다는 절박감 위에 서 있는 합의”라며 “택배 산업은 코로나19를 맞으면서 폭발적으로 성장했지만, 그에 비해 노동자에 대한 처우는 열악하고 불공정 관행도 여전한 상황이었다”고 지적했다.

진 의원은 “올해 초 생활물류법을 통과시켰지만 여전히 해결해야할 과제가 많이 남아있었다”며 “더 이상 안타까운 희생이 발생하지 않게 이번 합의에 이어 2차, 3차 합의로 나아갔으면 좋겠다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 합의는 과로사대책위원회, 택배노조, 택배사의 담대한 양보와 타협으로 가능했다. 특별히 감사를 드린다”고도 했다. 그는 “합의안을 토대로 충분히 토론하고 또 타협하면서 택배산업의 지속가능한 상생 모델을 만들어나가는데 을지로위원회도 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

