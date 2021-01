[아시아경제 황준호 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 7,580 전일대비 380 등락률 +5.28% 거래량 3,316,908 전일가 7,200 2021.01.21 11:01 장중(20분지연) 관련기사 휴마시스, 주가 9150원.. 전일대비 -3.68%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제마지막 임상! 강하게 터진다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! close 는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 310,000 전일대비 1,000 등락률 -0.32% 거래량 471,016 전일가 311,000 2021.01.21 11:01 장중(20분지연) 관련기사 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감셀트리온, 이시간 주가 +0.64%.... 최근 5일 기관 37만 7289주 순매도임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 과 코로나19 항원진단키트 공급계약을 체결했다고 21일 공시했다. 계약금액은 43억2391만원이며 이는 2019년 매출액 대비 47.25%에 해당하는 규모다. 계약기간은 오는 31일까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr