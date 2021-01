"조국·정경심 딸 '조민' 의사 면허 정지시켜달라" 靑 청원 등장

[아시아경제 김영은 기자] 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨의 의사 국가시험 합격 사실이 알려지면서 20일 청와대 국민청원 게시판에는 조민 씨의 의사 면허를 정지시켜달라는 청원 글이 등장했다.

이날 국민청원 게시판에는 '** 양의 의사면허 정지를 요구합니다'라는 게시글이 올라왔다. 해당 청원은 21일 오전 8시 기준 2100명 이상의 동의를 얻었다.

자신을 응급의학과 전문의 16년 차 의사라고 밝힌 청원인은 "조국 전 장관의 부인은 딸의 입시부정 관련하여 구속 중인 범죄자 신분이다"라며 "이런 상황에서 직접 당사자인 ** 양은 아무 제제 없이 의대 졸업뿐 아니라 의사고시를 정상적으로 치르고 앞으로 의사로서 일을 하게 될 것"이라고 말했다.

이어 "이 정부의 모토인 '기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것이다'에 어느 하나에도 부합하지 않으며 과거 전 정부의 국정농단의 중심이었던 최순실 딸의 경우는 혐의만으로 퇴학 조치를 한 것에 비춰보면 이는 형평성이나 사회 정의상 매우 모순된 일"이라고 주장했다.

청원인은 "정경심 씨의 재판을 3심까지 기다린다고 한다면 이미 1심이 확정된 상태이므로, 적어도 **양의 의사면허를 정지시켜

향후 최종 결과에 따라 죄가 없다면 면허를 유지하면 될 것"이라며 "형이 확정되어 의사면허가 상실될 경우 ** 양이 일하게 될 기관의 의료공백이나 진료하던 환자의 피해는 불 보듯 뻔하다"라고 말했다.

그러면서 "이와 같은 상황이 용인된다면 전국의 수험생을 둔 학부모 그리고 당사자인 수험생 및 미래의 수험생들에게 크나큰 마음의 상처와 허탈감을 주게 될 것"이라면서" 평등한 기회로 의대에 들어가 열심히 공부하여 의사가 돼 진료에 매진하고 있는 전국의 모든 의사들에게도 괴리감을 주게 될 것"이라고 덧붙였다.

또한 "최근 ** 양의 의사고시 합격 소식과 이를 자축하는 조국 전 장관의 SNS 글을 보고 참으로 안타까우면서도 분노가 일었다"면서 "권력이 있는 자들은 범죄자 또는 범죄의 혐의가 있어도 한치의 부끄러움 없이 개인의 경사를 사회관계망에 올려 축하를 받고 자랑을 하는 현실이 의사로서가 아니라 한 시민으로서 자식을 키우는 한 아버지로서 참담할 따름"이라고 전했다.

끝으로 청원인은 "반드시 정경심 씨의 재판이 끝날 때까지라도 ** 양의 의사면허를 정지시켜, 조국 전 장관 및 이 정부의 지지자들이 아닌 대한민국 모든 사람들의 도덕적 공감을 얻고 사회적 박탈감이 생기지 않도록 조치해주시기 간곡하게 바란다"라고 말했다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr