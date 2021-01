표준協, 삼성전자 6개 인공지능 제품 인증

'에이아이플러스' 인증 수여식 개최

[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회(회장 이상진)는 삼성전자에 에이아이플러스(AI+) 인증을 수여하고 총 6개 인공지능 제품의 품질을 인정했다고 21일 밝혔다.

6개 제품은 로봇청소기 '제트봇 AI', 냉장고 '비스포크 패밀리허브', 세탁기·건조기 '그랑데 AI'를 비롯해 무풍 에어컨 '갤러리'·'벽걸이 와이드' 등이다. 인증수여식은 20일 삼성전자 수원사업장에서 개최됐다.

인공지능 분야 인증인 에이아이플러스는 객관적인 인공지능 품질평가 모델과 품질경영시스템 국제표준을 기반으로 시험·인증을 수행하고, 이를 통해 인공지능 제품 및 서비스의 신뢰성, 안전성 등의 품질 수준을 평가해 인증하는 제도이다.

표준협회는 삼성전자의 로봇청소기, 냉장고, 세탁기·건조기, 에어컨 제품에 구현된 자연어 음성인식 기능, 이미지를 통한 사물인식 기능, 소비자의 사용 습관을 학습하고 분석하는 데이터 분석 추천 기능 등을 대상으로 국제표준에 따라 품질특성 및 사용자 관점의 인공지능 기능에 대한 시험을 실시했다. 이어 ISO 9001 국제표준을 기반으로 인공지능 제품의 품질을 지속적으로 개선하는 경영체계를 현장심사로 확인해 인증이 이뤄졌다. 한국표준협회는 다양한 국내외 검·인증 사업 및 4차 산업혁명 관련 교육과 현장지도 경험을 바탕으로 삼성전자를 대상으로 전체적인 인증 프로세스 및 현장심사를 수행했다고 설명했다.

유미영 삼성전자 생활가전사업부 전무는 "삼성전자는 패밀리허브 냉장고와 그랑데 AI처럼 기존에 없던 혁신적인 AI 가전으로 업계를 선도해왔다"면서 "앞으로도 삼성 가전을 통해 소비자들이 취향에 맞는 라이프스타일을 최적화할 수 있도록 연결된 솔루션을 제공하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

이상진 한국표준협회 회장은 "삼성전자가 인공지능 제품의 품질과 신뢰성을 보장하기 위한 체계를 지속적으로 유지하길 바라며 한국표준협회도 양질의 인공지능 산업 생태계를 만드는데 힘을 보태겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr