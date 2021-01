김혁성 신안군의장 ‘자치분권 기대해’ 챌린지 동참

군민의 생각이 정책이 되는 진정한 지방자치의 실현 고대

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군의회는 20일 김혁성 의장이 자치분권 2.0시대 준비를 위한 ‘자치분권 기대해 챌린지’에 동참했다고 밝혔다.

김혁성 의장은 자매결연 자치단체인 평택시의회 홍선의 의장으로부터 지명을 받아 ‘우리 손으로 만드는 자치분권 신안군의회가 준비하겠습니다’고 새겨진 팻말을 들고, 자치분권에 대한 열망을 전했다.

이번 챌린지는 32년 만에 지방의회의 권한과 책임 강화, 주민의 자치 참여 보장 등의 내용을 담은 지방자치법 전부개정을 통해 지방자치의 도약을 축하하고, 주민 중심의 자치분권 실현에 대한 소망을 공유하는 취지로 시작됐다.

김혁성 의장은 “지방의 발전이 곧 국가의 발전이며 신안군민의 행복한 삶이 곧 대한민국의 행복이다”며 “앞으로 펼쳐질 ‘자치분권 2.0 시대’를 맞아 진정한 자치분권을 위해 함께 해 달라”고 말했다.

김혁성 의장은 ‘자치분권 기대해’ 챌린지에 동행할 다음 참여자로, 옹진군의회 조철수 의장, 진도군의회 박금례 의장을 지목했다.

