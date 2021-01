바이든 美대통령 취임…무협 "공정한 세계 통상질서 확립 기대"

[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회는 20일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령의 취임을 축하하며 "미국이 초일류 경제대국으로서 리더십을 발휘해 동맹국과의 신뢰 회복과 공정한 세계 통상 질서 확립에 앞장 서 주기를 바란다"고 밝혔다.

이어 무협은 바이든 행정부 출범은 세계 무역·통상 환경에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망했다. 무협은 "신 정부의 대선공약에 따라 친환경 분야 수요 확대, 규범에 근거한 통상정책 시행, 다자무역질서 회복을 위한 노력 등이 예상된다"고 내다봤다.

마지막으로 무협은 "한국의 제2 수출대상국이자 가장 굳건한 경제협력·안보동맹 파트너인 미국과의 관계를 강화하고, 정부·수출지원기관과 협력을 통해 대미 통상외교 채널을 재정비하겠다"며 "미국 내 오피니언 리더들을 통해 한미 관계의 중요성에 대한 공감대 확산 노력을 기울이겠다"고 강조했다.

