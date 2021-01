[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업이 이너뷰티 제품 '셀렉스밀크세라마이드' 모델로 배우 김소연을 발탁했다고 20일 밝혔다.

'셀렉스밀크세라마이드'는 매일유업의 생애주기별 영양설계 전문 브랜드 ‘매일 헬스 뉴트리션((Maeil Health Nutrition)’이 선보인 제품이다. 이 제품은 콜라겐은 기본, 밀크세라마이드도 함유하고 있다. .

매일유업은 김소연과 함께 콜라겐과 세라마이드를 함께 관리하는 해외 트렌드를 알리기 위한 마케팅 캠페인을 전개한다. 광고 영상은 드라마 '펜트하우스 시즌2' 방영이 시작되는 2월 중순 방영된다. 이 외에도 김소연은 셀렉스의뷰티 인플루언서로 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

한편 셀렉스밀크세라마이드는 오는 22일 오전 9시 25분 CJ 홈쇼핑에서도 판매한다.

