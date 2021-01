[e공시 눈에 띄네]코스닥-19일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ 내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 168330 | 코스닥 증권정보 현재가 2,525 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,525 2021.01.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 내츄럴엔도텍, 40억 규모 CB발행 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일핵심기술 산업 신호탄! 수혜 종목은? close =일본 기업에 6억8000만원 규모 마이크로니들 패치 공급 계약 체결

◆ 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 71,400 전일대비 1,100 등락률 +1.56% 거래량 324,226 전일가 70,300 2021.01.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이오플로우, 보통주 5만4000주 주식매수선택권 부여이오플로우, 외국인 8만 6150주 순매도… 주가 -2.36%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close =350억원 규모 전환사채 발행

◆ 알티캐스트 알티캐스트 085810 | 코스닥 증권정보 현재가 1,830 전일대비 70 등락률 -3.68% 거래량 925,145 전일가 1,900 2021.01.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일알티캐스트, 커뮤니티 활발... 주가 20.25%.【전문가추천】 전염병 리스크 역경 딛었다! 지금 사야하는 '반도체 관련주' close =3억5000만원 규모 전환사채 청구권 행사

◆ 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 45,450 전일대비 150 등락률 +0.33% 거래량 680,542 전일가 45,300 2021.01.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 TSMC 설비 증설에 한미반도체 반짝원익IPS, 주가 4만 4900원 (1.35%)… 게시판 '북적'원익IPS, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.69% close =세메스로부터 디스플레이 사업 부문 영업양수설 "협상 내용은 협의중" 답변

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr