[아시아경제 박지환 기자] 백수오 논란으로 유명한 내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 168330 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 2,430 등락률 +28.52% 거래량 9,599,058 전일가 8,520 2021.09.08 10:19 장중(20분지연) 관련기사 '백수오' 유명세 내츄럴엔도텍, 거래 재개 첫날 상한가 기록[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일내츄럴엔도텍, 상장유지…6일부터 거래재개 close 이 거래재개 후 3거래일 연속 급등세다.

8일 오전 9시47분 현재 코스닥 시장에서 내츄럴엔도텍는 전 거래일 대비 23.83%(2030원) 오른 1만550원에 거래되고 있다.

내츄럴엔도텍은 앞서 거래재개 첫날인 6일 상한가를 기록한데 이어 7일에도 상한가 행진을 기록했다.

거래소 코스닥시장본부는 지난 3일 기업심사위원회를 열고 내츄럴엔도텍의 상장 유지를 결정했다. 내츄럴엔도텍은 2월15일부터 거래정지 상태였다.

내츄럴엔도텍은 건강기능식품 전문기업이다. 2015년 여성 갱년기에 효과가 있다고 알려진 백수오 원료 가짜 논란으로 실적이 악화돼 4년 연속 적자를 기록했다. 이후 관리 종목으로 지정돼 최근까지 상장폐지 위기에 몰렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr