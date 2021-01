속보[아시아경제 임주형 기자] 최근 입국한 주한미군 장병과 가족 등 31명이 무더기로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

19일 주한미군 사령부에 따르면 지난달 29일부터 지난 18일 사이 인천국제공항이나 오산 공군기지를 통해 한국에 도착한 장병 26명과 가족 4명, 군무원 1명 등 31명이 코로나19에 확진됐다.

8명은 도착 직후 받은 검사에서 코로나19 양성 판정을 받았고, 나머지 23명은 입국 이후 격리 해제 전 의무 검사에서 확진됐다.

이들은 모두 평택·오산·군산 미군기지 내 코로나19 전용 격리 치료시설로 이송됐다.

한편 이날 현재 주한미군 관련 전체 누적 확진자는 635명으로 늘었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr