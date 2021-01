◆ 비씨카드

<임원 신규선임>

▲ 경영기획총괄 전무 조일 ▲ 프로세싱본부장 상무 박복이 ▲금융플랫폼본부장 상무 오성수 ▲ 스마트로 사업담당 상무 조정범

<부문장 승진>

▲ 결제사업부문장 전무 이정호 ▲ 전략사업부문장 전무 채병철

<본부장 승진>

▲ 페이북본부장 성기윤 ▲ IT개발본부장 박현일

<전보>

▲ 경영지원본부장 전무 임표 ▲ 결제플랫폼본부장 상무 서거정 ▲ 영업본부장 상무 장길동 ▲ 글로벌사업본부장 상무 임남훈 ▲ 금융사업본부장 상무 박상범

