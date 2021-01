[아시아경제 지연진 기자] 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,500 전일대비 8,000 등락률 +11.19% 거래량 6,904,755 전일가 71,500 2021.01.19 11:08 장중(20분지연) 관련기사 기아, LOL 유럽 리그 챔피언십 후원 연장기아차, 자동차 대표주 테마 상승세에 2.05% ↑기아차, 이시간 주가 +1.41%.... 최근 5일 개인 142만 4377주 순매수 close 가 19일 실적 턴어라운드 기대감에 급등했다. 기아차는 이날 오전 10시49분 기준 전일대비 11.19% 오른 7만9500원에 거래되고 있다. 주가는 장중 8만200원까지 올라 52주 최고가를 경신했다.

기아차는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 전년 동기대비 1.5% 늘어난 16조4000억원, 영업이익은 51.1% 증가한 8923억원, 당기순이익은 123.9% 상승한 7756억원으로 양호한 실적을 낼 것으로 전망됐다.

