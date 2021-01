시몬스, 싱글·수퍼싱글 매트리스 특별 프로모션 진행

[아시아경제 이준형 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 싱글(SE)·수퍼싱글(SS) 사이즈의 매트리스를 특별 할인하는 '싱글 프로모션'을 진행한다.

이번 행사는 소형 사이즈 구매율이 높은 1인 가구와 새학기를 앞두고 자녀 방을 새로 꾸미려는 학부모들을 위해 마련됐다.

프로모션 기간 동안 전국 시몬스 매장에서 싱글·수퍼싱글 사이즈의 매트리스를 5% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

시몬스의 새해 첫 할인 행사인 '시몬스 리빙페어'도 함께 진행되고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 소위 '집콕족'이 늘어나고 있는 가운데 시몬스가 준비한 이 행사는 ▲대형 사이즈 프리미엄 매트리스 최대 15% 할인 ▲감각적 디자인의 침대 프레임과 룸 세트 10% 할인 ▲구매금액 별 사은품 선착순 증정 등의 혜택을 제공한다.

'시몬스 리빙페어' 혜택 중 시몬스 대표 매트리스 컬렉션 '뷰티레스트(Beautyrest)' 인기 모델 5% 할인, 얼리버드 배송 3% 할인을 더하면 최대 13% 할인된 가격에 침대를 구입할 수 있다.

한편 시몬스의 전국 공식 대리점과 직영 플래그십 스토어에서 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 '시몬스 페이'도 쓸 수 있다. 고객이 12·24·36개월 중 할부 개월을 선택하면, 카드 할부 수수료 전액을 시몬스가 부담한다. 회사 측은 "다자녀 가구는 새학기를 앞두고 자녀들의 침대를 동시에 구매해야 할 때가 있다"면서 "시몬스 페이를 통해 시몬스의 프리미엄 침대를 경험할 수 있을 것"이라고 설명했다.

자세한 내용은 시몬스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr