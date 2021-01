코스피, 2거래일 연속 2% 이상 하락 마감… 코스닥 940선

[아시아경제 구은모 기자] 코스피와 코스닥 지수가 2% 이상 내리며 2거래일 연속 하락 마감했다. 코스피는 3000선을 위협받게 됐고, 코스닥 지수 역시 950선 아래로 내렸다.

18일 코스피는 전일 대비 71.97포인트(2.33%) 하락한 3013.93으로 마감했다. 이날 하락 출발한 코스피는 외국인과 기관 투자자의 동반 순매도에 장중 꾸준히 하락 폭을 확대하며 3% 가까이 하락하며 장을 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관과 외국인 투자가가 각각 2729억원, 2221억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 개인 투자자는 5151억원 순매수했다.

업종별로는 건설업(1.06%), 운송장비(0.25%) 등이 올랐고, 운수창고(-4.35%), 유통업(-4.27%), 의약품(-3.89%), 보험(-3.78%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 삼성물산(-6.84%)이 급락했고, 셀트리온(-4.56%), 삼성SDI(-4.21%), SK이노베이션(-3.81%), 삼성전자(-3.41%), LG생활건강(-2.59%) 등도 하락했다. 반면 SK하이닉스(1.96%), 현대모비스(0.62%), 기아차(0.56%) 등은 상승했다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 3종목을 포함해 164종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 715종목은 내렸다. 30종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 2% 이상 급락하며 장을 마쳤다. 이날 하락 출발한 코스닥 지수는 오전 장에서는 등락을 반복하며 혼조세를 보였고, 오후 1시께 하락 전환한 이후 하락 폭을 꾸준히 확대하며 전 거래일 대비 19.77포인트(2.05%) 내린 944.67로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자가가 75억원 순매도했고, 외국인과 개인 투자자는 각각 125억원, 110억원 순매수했다.

업종별로는 출판,매체복제(-3.63%), 종이,목재(-3.43%), 기타서비스(-3.15%), 통신서비스(-2.88%) 등 대부분 업종이 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 씨젠(-4.67%), 알테오젠(-4.64%), 셀트리온제약(-4.22%), 셀트리온헬스케어(-2.93%), 제넥신(-2.80%) 등은 하락했다. 반면 휴젤(3.60%), 펄어비스(1.46%) 등은 상승했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 4종목을 포함해 273종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 1058종목은 내렸다. 65종목은 보합을 기록했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr