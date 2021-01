국민銀, 리브부동산 출시 이벤트…리뷰 작성하면 아이폰 등 경품추첨

"앱 다운로드 받고 단지리뷰 남기면 꿀템이 터진다!"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 부동산 정보 플랫폼 리브부동산(Liiv부동산) 출시를 기념해 '단지Talk! 하면 터지는 꿀템 이벤트'를 이달 말까지 진행한다고 18일 밝혔다.

리브부동산은 KB국민은행의 부동산금융플랫폼 KB부동산 리브온(Liiv ON)의 차세대 앱이다. 지난해 11월 베타버전을 출시한 데 이어 이달 말 정식버전 오픈을 앞두고 있다.

기존 앱을 개편한 리브부동산은 다양한 부동산 정보를 한 곳에 모아 알기 쉽게 보여준다. KB시세·실거래가·매물가격·공시가격·AI예측시세·빌라시세 등 다양한 부동산 가격정보를 앱 하나로 조회할 수 있다. 또한 지도 상에서 가격정보와 핵심 단지정보, 분양정보 등을 바로 확인할 수 있다. 유튜브·구글·네이버·다음 등 여기저기 흩어져 있는 단지사진과 영상, 단지리뷰도 앱에서 클릭 한 번으로 검색할 수 있다.

이번 이벤트는 리브부동산 앱 회원가입 고객이 앱 꿀단지 게시판에 단지리뷰를 작성하고 사진을 등록하면 ▲5명에게 아이폰12 미니 ▲1000명에게 굽네 허니멜로 치킨 ▲4000명에게 스타벅스 커피 쿠폰을 추첨을 통해 증정할 예정이다.

리브부동산 앱은 플레이스토어와 앱스토어에서 다운로드 받으면 무료로 이용할 수 있다. 자세한 이벤트 내용은 리브부동산 앱에서 확인할 수 있다. KB국민은행 관계자는 “KB국민은행만의 혁신적인 서비스를 도입해 사용성과 편의성이 높은 부동산 정보 플랫폼을 개발했다”며 “리브부동산의 주요 기능을 체험할 수 있는 이번 이벤트에 많은 고객이 참여하기 바란다”고 말했다.

