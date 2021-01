모바일 주유권 제공…한국타이어 '힘내라 대한민국' 프로모션

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)의 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 티스테이션(T’Station)이 다음달 28일까지 새해를 응원하는 마음을 담아 ‘2021 힘내라 대한민국’ 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 지친 대한민국 국민들에게 힘찬 응원의 메시지를 전달하기 위해 마련됐으며, 전국 티스테이션 오프라인 매장과 온·오프라인 연계 서비스 플랫폼 티스테이션닷컴에서 진행된다. 한국타이어의 플래그십 상품 라인업인 벤투스(Ventus)를 비롯해 키너지(Kinergy), 그리고 다이나프로(Dynapro)까지 총 10종의 행사 상품 중 한 가지를 선택해 4개 이상 구매하는 고객에게 혜택이 제공될 예정이다.

먼저 KB국민카드, 삼성카드, 씨티카드 등의 제휴카드로 행사 대상 타이어 4개 이상 구매 시 모바일 주유권 4만원권이 제공된다. 또한, 매장에 직접 방문하지 않아도 타이어 교체가 가능한 비대면 교체 서비스인 ‘스마트픽업서비스’와 새 타이어로 보상해주는 ‘스마트안심서비스’를 무료로 제공한다.

스마트픽업서비스는 고객이 원하는 시간, 지정한 장소로 전문 드라이버가 방문해 직접 차를 수령하고 타이어 교체 작업 후 되돌려주는 서비스다. 또 스마트안심서비스는 고객이 티스테이션에서 타이어를 구매·장착 후 1년 또는 1만6000km 이내에 주행 중 파손된 타이어를 동일한 제품의 새 타이어로 무상 교체해주는 서비스다.

