신한BNPP자산운용, '신한자산운용'으로 사명 변경 '새 출발'

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융지주 완전 자회사로 편입된 신한BNPP자산운용이 신한자산운용으로 사명을 변경했다.

17일 금융권에 따르면 신한BNPP자산운용은 지난 15일 오후 여의도에 위치한 신한BNPP자산운용 본사에서 임시주주총회를 열고 신한자산운용으로 사명을 변경했다.

신한BNPP자산운용의 지분을 보유한 신한금융지주와 BNP 파리바 에셋 매니지먼트(BNP Paribas Asset Management Holding·BNPP A.M)는 지난달 30일 BNPP A.M이 보유한 신한BNPP자산운용 지분 35%를 신한금융지주로 매매하는 주식매매계약(SPA)을 체결했으며, 이를 통해 신한BNPP자산운용은 신한금융그룹의 100% 완전자회사가 됐다.

이날 신한BNPP자산운용은 임시주주총회를 통해 신한자산운용㈜으로 사명을 변경하고 이재은 홍익대학교 경영대 교수와 박영규 성균관대학교 경영대학 교수를 신규 사외이사로 선임했다.

신한자산운용 관계자는 "신한자산운용은 그룹의 완전자회사로서 그룹의 자본시장관련 주요전략 추진과제를 적극적으로 수행하고 체계적인 성장을 통해 시장지배력을 확대할 계획"이라면서 "이를 위해 고유자금 투자 및 글로벌 직접투자 확대를 통해 대표펀드 육성에 적극 나서고, 대체투자 및 OCIO, ETF 부문의 투자를 확대해 투자자의 다변화되는 니즈를 충족시키는 한편, 지속적으로 추진해온 ESG역량을 기반으로 한국의 ESG투자 대표운용사로서의 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.

