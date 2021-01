광주 북구, 지방세외수입 운영 평가 ‘최우수’

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 행정안전부가 주관한 지방자치단체 지방세외수입 운영실적 분석·진단 평가에서 최우수 기관으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

이번 평가는 지방세외수입 징수율 제고를 위해 실시됐으며 전국 243개 지자체를 인구·재정이 비슷한 13개 그룹으로 나눠 그룹별 최우수·우수기관 각각 1곳씩을 선정했다.

북구는 자치구 그룹에 편성돼 전국 자치구 중 최우수 구로 선정되면서 기관 표창과 4000만 원의 재정인센티브를 받았다.

특히 세외수입전담팀 구성, 징수보고회 실시, 실무자교육 등 징수율 제고를 위한 노력이 좋은 평가로 이어졌다.

문인 북구청장은 “앞으로도 지방재정의 중요한 역할을 하고 있는 세외수입 징수율 제고를 위해 더욱 노력하겠다”며 “아울러 코로나19로 어려움을 겪고 있는 주민을 위해 징수유예, 납기연장, 분할납부 등 지원책도 적극 시행하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr