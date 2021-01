대만, 진료 의료진 첫 감염 이어 간호사도 확진

[아시아경제 이동우 기자] 대만 병원의 한 의사가 최근 대만 의료진으로는 처음으로 환자 진료 중 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염된 데 이어 같은 병원에 근무하는 간호사가 확진 판정을 받았다고 대만언론이 17일 보도했다.

이날 빈과일보 등 외신에 따르면 대만 보건당국은 16일 오후 10시 긴급브리핑에서 북부 타오위안(桃園)의 한 병원에서 근무하는 20대 간호사(852번)가 코로나19에 감염됐다고 밝혔다.

이 병원에서는 지난 12일 의사(838번)가 환자 치료 중 처음으로 코로나19에 감염된 바 있다.

보건당국은 이 간호사가 11일 코로나19 검사에서는 음성이었으나 14일 기침과 목 통증 등 증상을 보여 다시 검사를 받은 결과 16일 확진됐다고 전했다.

당국은 이 간호사는 앞서 확진을 받은 같은 병원 의사로부터 감염된 것으로 추정했다. 해당 의사가 확진 판정을 받기 전인 지난 10일 간호사가 일하는 병동의 간호데스크에 업무 관계로 세 차례 방문했고 그중 1시간정도 머물렀을 당시 감염된 보인다는 것이다.

이에 따라 같은 병동 간호사 32명과 의사 22명 등 54명이 자가격리에 들어갔다.

