광주 유흥업주 "18일부터 문 열겠다"…영업금지 연장 불만

[아시아경제 이동우 기자] 광주지역 유흥업소 업주들이 '영업금지'를 연장한 정부의 방역 지침에 반발하며 영업을 강행하는 집단행동을 예고했다.

17일 사단법인 한국유흥음식업중앙회 광주시지부에 따르면 이 단체 소속 700여 곳의 업소 중 상당수가 이달 18일부터 영업을 재개하기로 했다.

이날 자정까지였던 유흥업종 영업금지 조치가 2주일 연장되는 것에 반발한 업주들은 전날 긴급회의를 열고 이같이 뜻을 모았다.

서구 치평동, 북구 신안동, 광산구 쌍암동 등 유흥업소 밀집지역을 중심으로 광주 전역에 있는 업주들이 영업 재개에 나설 것으로 알려졌다.

만약 영업 재개로 과태료가 부과되면 다른 업소들이 과태료를 분담하기로 했다.

이들은 업종을 구분하는 방역 수칙에 반발해 지난 5일부터 가게 문을 닫은 채 간판 불을 켜는 '점등 시위'를 해 왔다. 점등 시위를 시작할 당시 집합금지(영업금지)가 연장되면 과태료 등 처벌을 감수하고 영업을 시작할 것이라고 밝힌 바 있다.

일부 업주들은 18일 오후 광주시청 로비에서 천막 농성도 계획하고 있다. 이용섭 광주시장 면담을 요구하고, 영업금지 조치 해제를 촉구한다는 방침이다.

광주시는 정부의 방역 지침에 따라 사회적 거리 두기 2단계를 오는 31일까지 이어가기로 했다. 카페와 목욕장 영업, 종교활동 등에 대한 방역수칙은 17일 자정을 기점으로 일부 완화한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr