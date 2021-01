롯데온, 설 선물 사전예약…매일 인기상품 최대 50% 할인

1월 18~24일 일주일간

'온마음 설 사전 행사'

[아시아경제 차민영 기자] 롯데온(ON)이 본격 설 선물세트 판매에 나선다.

롯데온은 이달 18일부터 24일까지 일주일 간 ‘온마음 설 사전 행사’를 진행한다고 17일 밝혔다. 행사 기간 설 상품을 3만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰을 제공한다.

사전 예약 기간에는 법인 단위의 대량 구매 고객이 많은 것을 고려해 대량 구매 혜택을 강화했다. 대량 구매 행사 상품 구매 시 최대 20% 할인 또는 엘포인트 최대 30% 적립 혜택을 받을 수 있다.

신선식품 중에는 ‘명절명가 정육혼합2호(1.8kg)’ 및 ‘명절명가 사과·신고배세트 3호(4.5kg)’를 10개 이상 구매 시 결제 금액의 10%을 엘포인트로 돌려주며, 가격은 각각 12만원과 5만2900원이다.

또한 스팸, 참치 등 설 선물세트로 인기 높은 가공상품의 경우 일부 상품에 한해 하나만 구매해도 대량 구매 혜택을 제공한다. ‘CJ 스팸 선물세트 스팸 8’호와 ‘동원 참치 선물세트 친 100호’는 한 개만 구매해도 엘포인트 30% 적립 혜택을 제공하며, 가격은 각각 3만7000원과 2만5400원이다. 또한 건강상품 중에는 ‘드시모네 1박스(2개월 분)’ 역시 하나만 구매해도 결제 금액의 30%를 엘포인트로 적립해준다.

또한 명절 선물세트 인기 상품 21개를 선정해 행사기간 7일동안 매일 3개 상품을 최대 50% 할인된 가격에 판매하며, 롯데·KB국민·NH농협·씨티카드로 결제 시 추가로 10% 즉시 할인 혜택을 제공한다.

대표 상품으로는 18일에 ‘롯데 로스팜 6호’를 비롯해 롯데푸드선물세트를 최종 혜택가 1만8330원부터 판매하며, 19일에는 ‘호주산 LA갈비(1.8kg)’을 최종 혜택가 3만5910원에, 24일에는 아모레퍼시픽 설 명절선물세트를 최종 혜택가 8010원부터 판매한다.

류승연 롯데e커머스 세일즈운영팀장은 “롯데온은 설을 앞두고 오는 18일부터 일주일간 ‘온마음설 사전 행사’를 진행한다”며 “행사 할인 상품 혜택을 비롯해 대량 구매, 일일 특가 상품 등 설 선물세트 구매 고객에게 다양한 혜택을 준비했다”고 말했다.

