2025년까지 항만 초미세먼지 60% 줄인다

해수부, '제1차 항만지역 등 대기질 개선 종합계획(2021~2025)' 발표

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 2025년까지 항만 초미세먼지를 60% 줄이기로 했다.

해양수산부는 향후 5년간 항만에서 발생하는 미세먼지 등 대기오염물질을 줄이기 위해 '제1차 항만지역 등 대기질 개선 종합계획(2021~2025)'을 수립했다고 17일 밝혔다.

최근 미세먼지 등 대기오염물질이 심각한 사회문제로 대두됨에 따라 항만지역에서 발생하는 대기오염물질에 대한 관심과 함께 대책 마련의 필요성이 증가하고 있다. 이에 정부는 '항만·선박 미세먼지 종합대책(2018년1월)'과 '항만·선박분야 미세먼지 저감 강화방안(2019년6월)' 등 항만·선박 분야의 초미세먼지를 저감하기 위한 대책을 수립·시행해 왔다.

이번 종합계획은 항만대기질법에 따라 5년마다 중장기적으로 항만지역 등의 대기질 개선을 위한 체계적이고 효과적인 정책을 수립하는 법정계획으로 법 시행 이후 처음으로 수립되는 것이다.

제1차 항만지역 등 대기질 개선 종합계획은 '맑은 공기, 숨 쉬는 항만'이라는 비전 아래 2025년까지 항만 배출 초미세먼지(PM2.5) 배출량을 60% 감축(2017년 대비) 하는 것을 목표로 4대 전략 아래 15개 세부과제를 추진한다. 이번 계획은 선박을 포함한 항만 하역장비와 항만 출입 화물자동차 등 항만 내 배출원에서 발생하는 대기오염물질 현황 및 전망에 대한 과학적인 분석을 통해 체계적인 관리방안을 마련하는 데 중점을 뒀다.

우선 선박 기인 대기오염물질 저감에 나선다. 국제해사기구(IMO)의 선박연료유 황 함유량 기준 강화에 맞춰 내항선 저유황유 의무화와 배출규제해역 지정 등을 추진한다. 또 선박의 연료소모량을 줄여 미세먼지를 저감할 수 있는 방안인 '선박 저속운항프로그램'을 활성화하기 위해 우수 참여선사 공개, 신청·증빙절차 간소화 등 제도 개선을 추진해 2025년까지 프로그램 참여율 90%를 달성할 수 있도록 할 계획이다.

또 친환경선박을 확대하기 위해 민간의 친환경선박 대체건조와 친환경설비 설치 등을 지원하고, 해수부 소속 관공선의 친환경선박 전환, 배출가스저감장치(DPF) 부착 등을 추진해 2025년까지 해수부 소속 관공선의 약 80%를 친환경화한다. 아울러 차세대 친환경선박으로 떠오르고 있는 수소·전기추진선과 관련된 기술개발 및 실증도 병행한다.

이와 함께 항만 내에서 발생하는 대기오염물질을 줄이고, 친환경항만 인프라를 구축하기 위해 하역장비인 '야드트랙터(YT)'의 연료를 액화천연가스(LNG)로 전환하는 등 친환경화를 추진하고, 항만별 하역장비 운영현황과 특성을 분석, 항만 맞춤형 하역장비 친환경화 방안을 마련해 2025년까지 항만 내 주요 하역장비의 90% 이상을 친환경으로 전환한다. 또 항만에서 시멘트와 석탄, 모래 등 분진성 화물을 취급할 때 발생하는 비산먼지로 인한 피해를 막기 위해 분진성 화물의 하역·저장시설을 건립하고, 분진성 화물 취급항만을 중심으로 나무를 심어 수림대를 조성하는 등 비산먼지를 차단할 수 있는 환경을 조성한다.

항만 대기오염물질 관리기반도 구축한다. 항만에서 발생하는 대기오염물질을 선박과 하역장비, 화물자동차 등 배출원별로 분석하고 실시간으로 항만 대기질 현황을 모니터링할 수 있는 시스템을 구축한다. 또 디지털 트윈 기술로 가상항만을 구현해 인공지능을 통해 항만의 대기오염 분석 및 정책효과 등을 시뮬레이션하는 시스템도 개발할 계획이다.

문성혁 해수부 장관은 "미세먼지에 대한 국민들의 관심이 큰 만큼, 항만에서도 적극적으로 미세먼지를 줄이기 위한 목표를 설정하고, 철저한 분석을 기반으로 이를 달성하기 위한 5년간의 계획을 마련했다"며 "이번 종합계획은 항만지역 등 대기질 개선을 위한 첫 단추인 만큼 목표를 원만히 달성할 수 있도록 관계기관 및 지방자치체와 적극적으로 협력해 계획을 차질 없이 이행해 나가겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr