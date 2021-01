속보[아시아경제 임주형 기자] 수도권에서 운영 중인 임시 선별검사소에서 신규 확진자 124명이 확인됐다.

17일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 전날 하루 수도권 144개 임시 선별검사소에서 1만6천812명을 검사한 결과 이같이 나타났다.

이는 이날 0시 기준 전체 지역발생 확진자 500명의 24.8%, 수도권 지역발생 확진자 350명의 35.4%에 각각 해당하는 것이다.

수도권 지역발생 확진자 3명 중 1명은 확진자와의 접촉력 없이 무증상이나 경증 상태에서 임시진료소를 찾았다가 확진된 셈이다.

지역별로는 서울 52명, 경기 66명, 인천 6명이다.

